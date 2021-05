Tennis, Camila Giorgi all'Emilia-Romagna Open

Sempre più stelle all’Emilia-Romagna Open, torneo WTA 250 in programma al Tennis Club Parma dal 15 al 22 maggio. Anche l’azzurra Camila Giorgi è stata inserita ufficialmente nell’entry list dell’evento.

Tantissime le campionesse che si contenderanno il titolo. Dalla statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open 2017, alla fenomenale diciassettenne Cori Gauff, anch’essa americana. Dalla croata Petra Martic, che si presenterà con coach Francesca Schiavone, all’ex top 10 russa Daria Kasatkina, passando per la francese Alizé Cornet e per la statunitense Madison Keys

OMNISPORT | 12-05-2021 18:56