Tennis, Camila Giorgi non ci sta e difende il padre

Camila Giorgi, domani, lunedì 17 maggio farà il suo debutto all’Emilia Romagna Open.

L’azzurra in conferenza stampa è però tornata sul comportamento del padre, che ha fatto tanto discutere a seguito dell’eliminazione della marchigiana agli Internazionali di Roma.

“Secondo me il circo è partito tutto dal giudice di sedia, poi i giornalisti hanno iniziato a diffamare me e mio padre. Hanno detto che era arrabbiato ma non era così e le parole usate nei suoi confronti sono state esagerate. Lui ha creato una giocatrice da zero e l’ha portata nelle prime trenta. Solo per questo meriterebbe rispetto. Non tollero la diffamazione fatta da un giornalista in particolare che non sa niente della mia vita privata”.

E poi: “Lui non è padre padrone della mia vita, io posso fare quello che voglio”.

OMNISPORT | 16-05-2021 11:58