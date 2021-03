Sebastian Korda continua a far parlare per il suo momento d’oro, le sue vittorie e il suo tennis.

L’americano, figlio di Petr (che vinse gli Australian Open nel 1998) ha raggiunto per la la prima volta in carriera i quarti di finale di un Masters 1000 battendo, anche un po’ a sorpresa per 6-3 4-6 7-5 l’argentino Diego Schwartzman (9).

Nessun problema, sempre a Miami per Daniil Medvedev (2) che ha regolato 6-4 6-3 Frances Tiafoe (58).

OMNISPORT | 31-03-2021 11:37