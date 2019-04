Tennis, dopo Fognini adesso tocca a Berrettini sognare l'impresa

Continua il momento magico del tennis azzurro. Dopo la clamorosa impresa di Fogninia Montecarlo, adesso tocca a Matteo Berrettini conquistare la finale di un torneo Atp. Il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale è infatti in finale nell'”Hungarian Open”, in corso sulla terra rossa di Budapest. Per Berrettini è la seconda finale Atp in carriera.

Il tennista romano si è sbarazzato con un netto 6-4 6-2, in un’ora e 19 minuti, del serbo Laslo Djere, numero 33 Atp e quinto favorito del tabellone. Grazie a questo risultato l’azzurro è già certo di ritoccare il proprio best ranking, avvicinandosi ai top-40. Possibile che una eventuale vittoria possa fruttargli anche qualche ulteriore avanzamento in classifica.

In finale Berrettini troverà dall’altra parte della rete il serbo Filip Krajinovic, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che ha sconfitto per 6-2 6-2 il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 49 del ranking mondiale.

VIRGILIO SPORT | 27-04-2019 17:33