Tennis, esordio no per Federer a Ginevra

C’era molta attesa per il ritorno in campo di Roger Federer. Lo svizzero non giocava dal torneo di Doha a marzo ma oggi, a Ginevra, si è dovuto arrendere in tre set allo spagnolo Pablo Andujar segno che la forma fisica è ancora lontana.

L’ex numero uno ha perso per 4 – 6, 6 – 4, 4 – 6 e esce così all’esordio del torneo di casa dopo oltre due ore di gioco in cui solo a tratti si è visto il vero Federer. Il campione è anche stato costretto ad annuklare due match point all’iberico che vola ai quarti di finale contro uno tra Marton Fucsovics e Dominic Stricker e virtualmente è nuovamente in top70.

OMNISPORT | 18-05-2021 17:55