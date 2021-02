Tennis, Fognini: "C'è un po' di rammarico"

C’è un po’ di rammarico per Fabio Fognini dopo l’eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open dove è comunque uscito con onore. A sconfiggerlo non uno qualunque ma il numero due del mondo Nadal.

In comferneza stampa Fognini si è detto comunque fiero e contento della sua forma fisica: “Il rammarico per quel secondo c’è. Magari non avrei vinto, perchè non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma il Fognini degli altri giorni avrebbe avuto probabilmente sfruttato quelle chances”

OMNISPORT | 15-02-2021 13:44