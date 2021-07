Tennis, già conclusa l'avventura della Giorgi a Wimbledon

Nulla da fare, si conclude l’avventura di Camila Giorgi a Wimbledon.

L’azzurra si arrende in tre set a Karolina Muchova per 3-6 7-5 6-3 dopo essere anche riuscita ad annullare ben sei match point. Un peccato visto la reazione nel secondo set che aveva riaperto il match.

Poi l’azzurra ha avuto subito un passaggio a vuoto nel terzo andando sotto per 4 a 0. Peccato per le cose viste in queste settimane sull’erba: di fronte però aveva la finalista degli Australian Open.

OMNISPORT | 01-07-2021 14:38