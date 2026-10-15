Tennis italiano in crisi? Cobolli commenta l'articolo e si ritrova nella polemica

Fa discutere la reazione dell'azzurro a un post Instagram contenente un'analisi piuttosto critica sull'attuale momento del suo sport: i social appoggiano "Flavietto".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Forse i successi dei mesi scorsi, non solo di Jannik Sinner, hanno abituato tutti “troppo bene”. Fatto sta che adesso che non arrivano più successi, titoli e soddisfazioni a getto continuo, c’è chi parla addirittura di crisi. Davvero il tennis italiano è messo così male? C’è da scomodare paragoni impietosi per evidenziare un quadro che, a dirla tutta, tanto negativo non è? Di sicuro non vuol sentir parlare di crisi Flavio Cobolli. Il campione azzurro, finalista dell’ultima edizione del Roland Garros, ha commentato – a modo suo – un articolo graffiante pubblicato su una pagina social. Innescando un vivace dibattito.

Non solo Sinner: l’analisi critica sul tennis italiano

Cos’è successo? Che una pagina Instagram, lacasadellosport, ha pubblicato qualche giorno fa un contenuto dal titolo piuttosto indicativo: “È finita la favoletta tennis?”. Domanda retorica, visto che – suffragato da ponderose riflessioni – l’articolo ha proposto una lettura critica del momento attuale del tennis tricolore. L’assenza di Sinner e i risultati poco entusaismanti dei vari Cobolli, Musetti, Darderi, Berrettini – e non solo – sarebbero le prove di una generale regressione del movimento. Ovviamente, il tutto va rapportato alla straordinaria prima metà dell’anno, resa eccezionale non solo dai trionfi di Jannik.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Cobolli all’articolo: una gran risata

Come dimenticare, ad esempio, i due italiani (Cobolli e Arnaldi) in semifinale al Roland Garros? La scalata dello stesso “Flavietto” ai vertici della classifica ATP? L’ascesa di nuovi talenti come Cinà? Nella seconda metà dell’anno, oggettivamente, sono arrivate meno soddisfazioni, ma è giusto parlare di crisi? Per lo stesso Cobolli, no. Il campione romano ha commentato l’articolo e le sue considerazioni con una grossa “risata”, una faccina condita da lacrime ironiche. Un modo plateale per esprimere il proprio distacco dalle conclusioni dell’articolo stesso. Un commento gradito a 250 persone.

Tifosi divisi: appoggio a Flavio e qualche ramanzina

Un commento che, ovviamente, ha scatenato polemiche e movimentato il dibattito. “Continua così Flavio che sei fortissimo”, l’incoraggiamento di un utente. “Gasi Flavio”, un altro intervento. “Ti aspetto a Torino”, l’appuntamento di un fan. Ma c’è anche chi ha ‘tirato le orecchie’ al campione azzurro. “Pensa quanto tempo hai da perdere”. Oppure: “Pensare al campo no?”. Insomma, insieme ai tanti che hanno apprezzato la schiettezza di Cobolli c’è da registrare anche il dissenso di altri, stupiti nel vedere Flavio impelagarsi in discussioni sterili sui social. Da lunedì Cobolli avrà modo di dedicarsi davvero al tennis giocato: sarà in campo all’ATP 250 di Lione.