Tennis, Camila Giorgi esce ai quarti del torneo di Lione

Si interrompe ai quarti di finale il percorso nel torneo WTA 250 di Lione di Camila Giorgi. L’azzurra si scontra contro la giovane e sorprendente danese Clara Tauson che sconfigge l’italiana con un pesante 6 – 3, 6 – 1.

Camila non è stata autrice di una prestazione brillante, in difficoltà già dal primo game e mai in grado di mettere in difficoltà l’avversaria che non sbaglia mai né al servizio né in risposta: il match si conclude in poco più di un’ora e 10 minuti.

Peccato per l’italiana che aveva finalmente trovato un po’ di continuità e che invece dice addio alle semifinali.

OMNISPORT | 05-03-2021 15:00