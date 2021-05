Tennis, la Giorgi si arrende in tre set alla Sorribes Tormo

Non si chiude nel migliore dei modi la giornata italiana agli Internazionali di Roma.

Camila Giorgi, entrata nel tabellone principale con una wild card si arrende in tre set alla spagnola Sorribes Tormo con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4. La numero 84 del ranking non è stata in grado si sfruttare ben 9 set point (tre nel primo e 6 nel secondo) e ha anche sprecato un vantaggio di 4 game a 0 nel terzo set.

Ora, la spagnola sfiderà la testa di serie numero 7 Sabalenka.

Domani, i colori azzurri, al femminile saranno di nuovo protagonisti con la Trevisan e la Cocciaretto.

