Tennis, le impressioni di Musetti dopo il torneo di Acapulco

Lorenzo Musetti, ha parlato al termine del match perso contro Tsitsipas in conferneza stampa.

“È stata una settimana incredibile, oggi contro Stefanos devo dire che forse lui era troppo per me, io inoltre ero stanco dopo sei incontri ed era davvero difficile giocare.Il pubblico però nonostante la sconfitta mi è piaciuto molto e questo torneo sarà una svolta per la mia carriera, sia per il salto in classifica che per le vittorie che ho avuto. L’opportunità di giocare contro Stefanos e di giocare in uno stadio grande come questo sicuramente significano molto per me, speriamo che il prossimo anno non ci siano problemi e si svolga tutto normalmente, la mia intenzione è sicuramente tornare qui ad Acapulco”.

Musetti ha battuto per la prima volta, in questo torneo, un top ten ovvero l’argentino Diego Schwartzman.

OMNISPORT | 20-03-2021 14:19