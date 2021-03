Tennis, Medvedev esprime perplessità sul torneo di Rotterdam

Rotterdam, torneo che purtroppo ha subito diverse defezioni, su tutte quella di Rafael Nadal non è esente nemmeno dalle critiche.

Si discute da giorni sulla superficie del Master 500 che da molti è considerata troppo lenta visto che il torneo è indoor su campi rapidi. Tra chi si è “lamentato” c’è anche Daniil Medvedev, finalista dell’ultimo Australian Open.

“La superficie del campo è davvero lentissima – ha dichiarato il russo – questo è molto sorprendente”. Stessa critica era stata mossa anche ad alcuni tornei in Francia. Molti sospettano che non ci sia un vero e proprio problema ma che la superficie molto rapida dell’Australia e dei tornei per Australian Open abbia in qualche modo destabilizzato i tennisti.

OMNISPORT | 02-03-2021 16:14