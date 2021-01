Tennis, Muguruza e lo speciale rapporto con Nadal

Finita la quarantena a Melbourne i tennisti sono pronti a prendere la racchetta in mano per fare sul serio.

Garbine Muguruza, spagnola e ex numero uno al mondo ha chiuso il 2020 con una netta ripresa soprattutto rispetto agli ultimi periodo e ora si prepara al primo Slam.

La tennista ha parlato con i ragazzi di El Partizado de COPE e si è soffermata sul legame con il connazionale Rafael Nadal: “Abbiamo uno splendido rapporto e ci troviamo sempre bene insieme. Ci vediamo spesso in giro per i tornei e di solito non parliamo solo di tennis. Ricordo che prima di giocare i quarti di finale, non riuscendo a dormire, sono andato da lui per chiedergli come si sentisse prima di una partita importante”.

OMNISPORT | 30-01-2021 15:11