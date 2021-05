Tennis, Murray salta il Roland Garros

Secondo quanto riportato dalla BBC Andy Murray avrebbe deciso di rinunciare a una wild card per il Roland Garros. Stando a quanto riporta l’emittente lo scozzese avrebbe anche detto no a una wild card per l’ATP 250 di Ginevra dove invece si rivedrà Federer.

Murray aveva testato la propria condizione fisica a Roma allenandosi con Djokovic e giocando il doppio (eliminato al secondo turno) con Liam Broady.

Il tennista si vorrebbe concentrare direttamente sulla stagione sull’erba, cominciando dal Queen’s.

OMNISPORT | 16-05-2021 12:42