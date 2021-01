Lorenzo Musetti conquista la prima finale dell’anno e la chance di mettere in bacheca un trofeo.

L’italiano ha vinto la semifinale del del Challenger di Antalya (Turchia) contro il turco Cem Ilkel (n.219 ATP) per 6-7 (6) 6-1 6-1 in 2 ore e 17 minuti di partita. Dopo un inizio non di certo positivo l’azzurro ha ribaltato il maych e ora con questo risultato diventerà 122 al mondo: affronterà lo spagnolo Jaume Munar.

OMNISPORT | 31-01-2021 14:12