Tennis, Musetti in semifinale ad Antalya

Inizia bene l’anno per Lorenzo Musetti. Il giovane tennista italiano raggiunge la semifinale del torneo di Antalya.

L’italiano, in uno dei primi tornei dell’anno si garantisce la possibilità di lottare per la prima finale. Oggi ha sconfitto in tre set Santillan per 5 – 7, 6 – 3, 6 – 4. Niente da fare per l’altro azzurro in tabellone: Giannessi è fermato da Munar per 3 – 6, 6 – 2, 6 – 0.

Musetti affronterà più tardi uno tra il turco Ilkel e l’argentino Echeverry.

OMNISPORT | 30-01-2021 10:48