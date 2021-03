Tennis, Musetti sogna ora la Top 100 del ranking

L’azzurro Lorenzo Musetti, grazie alla sua vittoria contro Tiafoe, si è qualificato per i quarti del torneo ATP di Acapulco. Come cambia ora il suo ranking? In virtù di questo risultato il 19enne di Carrara virtualmente raggiunge il suo best ranking e sale fino alla posizione 108 delle classifica Mondiale.

Ora è così molto vicina la Top 100: se dovesse battere anche Dimitrov al prossimo turno arriverebbe al numero 93 nel ranking entrando così tra i migliori 100 al mondo. Prima però c’è appunto Dimitrov numero 16 al mondo.

OMNISPORT | 18-03-2021 10:37