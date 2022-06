Tennis, Musetti subito k.o sull'erba

08-06-2022 13:06

Non inizia nel migliore dei modi la stagione sull’erba di Lorenzo Musetti. In Germania, al primo turno di Stoccarda si è arreso a Nikoloz Basilashvili e si è arreso per 7 – 5, 6 – 2. Il match era stato interrotto ieri a causa della pioggia.

Oggi, alla ripresa nulla da fare per l’azzurro che dopo il primo bel turno, poi perso con Tsitsipas al Roland Garros era reduce della vittoria al Challenger di Forlì ma sempre su terra battuta.

Basilashvili affronterà ora al secondo turno Nick Kyrgios. Musetti invece continuerà la preparazione sull’erba al Queen’s di Londra: da capire se giocherà nelle qualificazioni o nel tabellone principale.