Tennis, Nadal: "Non sono interessato ai Record"

I record non interessano a Rafael Nadal.

Del resto anche dopo aver vinto l’ultimo Roland Garros il giocatore lo aveva fatto capire. Come riporta “Tennis World Italia” ha spiegato che non gli interessa essere ricordato come il miglior tennista di sempre.

Il maiorchino sa di essere tra i top palyer, insieme a Djokovic e Federer. Proprio a riguardo dello svizzero ha spiegato che bisognerà vedere come andrà il suo ritorno e come sarò il tutto quando la situazione si sitemerà.

OMNISPORT | 24-12-2020 14:10