Tennis nel dramma, l'annuncio choc di Caroline Wozniacki

Il tennis internazionale è sotto shock a pochi giorni dal termine della stagione. La danese Caroline Wozniacki, numero tre del mondo, ha infatti reso noto di soffrire di una forma di artrite reumatoide.

L’annuncio dell’atleta classe ’90 è giunto al termine del match perso contro l’ucraina Elina Svitolina, impostasi per 5-7/7-5/6-3, nell’ultimo incontro del round robin delle Wta Finals in corso di svolgimento a Singapore.

La malattia autoimmune, che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento, è stata diagnosticata alla Wozaniacki prima degli Us Open, dove Caroline si è fermata al secondo turno, deludendo al pari di quanto fatto negli altri due Slam della stagione, il Roland Garros, torneo cui non è andata oltre il terzo turno, eliminata dalla russa Daria Kasatkina, e Wimbledon. Il tutto dopo aver aperto l’annata trionfando in Australia, primo e finora unico Slam conquistato da Caroline nella propria carriera.

"All’inizio è stato uno choc – ha dichiarato Wozniacki in conferenza stampa – Passare dall’atleta più forte di tutte, o almeno questo è ciò che è nella mia testa ed è quello per cui sono famosa, all’incubo di dover convivere all’improvviso con questo problema è stato terribile. Non pensavo che questo potesse avere ripercussioni sulla mia carriera, ma purtroppo non è così. Poi però bisogna trovare il modo di essere positivi e di affrontarlo, e comunque esistono modi in cui puoi stare meglio".

La tennista, già sotto cure e farmaci per provare a controllare il decorso della malattia, ha poi raccontato i primi sintomi, spiegando di sentirsi affaticata dopo Wimbledon e di essersi svegliata una mattina a Montreal senza riuscire a sollevare le braccia, dovendo poi ritirarsi nel match d’esordio a Cincinnati. La diagnosi è arrivata dopo un rapido consulto con i medici.

La Wozniacki è considerata la tennista danese più forte della storia. È stata la numero 1 del mondo per 71 settimane, dall'ottobre del 2010 fino al gennaio 2012 e di nuovo da gennaio a febbraio 2018, prima che la sua carriera, raggiunto il punto più alto in Australia, dovesse subire l’inatteso stop per il sorgere della malattia, che ha impedito a Caroline di difendere a dovere il titolo di campionessa in carica del Master, torneo dove la Wozniacki aveva trionfato nel 2017 sconfiggendo in semifinale la ceca Karolína Plíšková e in finale in due set Venus Williams.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 12:30