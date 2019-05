Tennis, Open Bnl di Roma: wild card a quattro azzurri

Le wild card maschili degli Internazionali Bnl d’Italia in programma dal 6 al 19 maggio a Foro Italico andranno a Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Lo ha annunciato il presidente della Fit, Angelo Binaghi: “Se Seppi entrerà di diritto in tabellone – ha spiegato Binaghi – e ci sono molte chance, la sua wild card sarà assegnata attraverso le prequalificazioni così come il quarto e ultimo invito”.

Nel torneo femminile wild card a Sara Errani, mentre i restanti due inviti per il tabellone principale saranno assegnati mediante le prequalificazioni.

Wild card anche per Azarenka e Venus Williams.

ANSA | 03-05-2019 12:39