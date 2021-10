Tennis, Piatti: "Non chiamate Sinner predestinato"

Riccardo Piatti è da sempre il coach del tennista italiano Jannik Sinner. L’altoatesino da poco si è riconfermato con la vittoria di Sofia e così il suo coach ha parlato a Sky Sport: “Spero che Jannik si qualifica per Torino, lui è un esempio per i ragazzi del futuro.

Io mi arrabbio quando dicono che è un predestinato perché lui è un predestinato si, ma al lavoro. Lui è forse il tennista che si allena meglio tra tutti quelli che ho allenato, ha capacità lavorative incredibili e questo rende tutto più facile”

E poi: “A Sofia è andato con il preparatore fisico e con Christian Brandi per la parte tecnica ed ogni giorno lui giocava 30-45 minuti sui colpi che deve migliorare come servizio e volée, è un predestinato al lavoro e quindi credo che facendo così è un esempio di lavoro per tutti i giovani”.

