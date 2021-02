Australian Open, rimpianto per Sinner cede al quinto

Jannik Sinner non ce la fa e si arrende in cinque set al canadese Shapovalov e così esce al primo turno dello Slam degli Australian Open.

L’altoatesino ha perso dopo una lunga battaglia in 3 ore e 55 minuti per 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4. L’italiano non è riuscito a recuperare le forze dopo il torneo ATP 250 di Melbourne vinto nella giornata di ieri contro Travaglia e si è arreso al classe 99′ che durante il macth ha anche chiesto l’intervento del fisioterapista.

Grande rammarico per Sinner che ha dimostrato di saper giocare bene sul cemento australiano.

