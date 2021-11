Tennis, Roddick elogia Djokovic: "Primo in tutto"

17-11-2021 12:12

Mentre si stanno giocando le Finals è arrivato l’annuncio del forfait di Roger Federer dagli Australian Open. Proprio dello svizzero e anche del numero uno al mondo, Nole Djokovic, ha parlato l’ex tennista americano Andy Roddick a Tennis Channel.

“Roger Federer è un’icona assoluta e siamo grandi amici, così come ho enorme rispetto per Rafael Nadal. Spero che entrambi tornino in campo e possano ambire a vincere altri Major” – e poi – Tuttavia, se Novak Djokovic dovesse chiudere la sua carriera con il maggior numero di Slam, diventerebbe impossibile negare che sia il più grande di sempre. I numeri non mentono”.

OMNISPORT