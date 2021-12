Tennis, Rublev: "Djokovic? Non penso giocherà gli AO"

26-12-2021 13:51

Andrey Rublev, come tutti, si prepara alla prossima stagione. In un’intervista a Eurosport ha parlato degli Australian Open e dei vaccini. Il russo si è detto favorevole alla vaccinazione: “Il vaccino è importante, va vaccinato il 100% dei giocatori – e poi – se scegli di non vaccinarti allora è giusto che tu debba restare a casa ed evitare di fare vita sociale”

E poi su Djokovic: “Se devo essere sincero, non penso che Nole andrà in Australia e sono scettico anche sulla presenza di Nadal, ma sapremo di più nei prossimi giorni”.

