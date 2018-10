(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Marco Cecchinato si è qualificato per gli ottavi di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sul cemento della metropoli cinese. Il 25enne di Palermo ha battuto in rimonta per 4-6 7-6(5) 7-6(5), in due ore e 35 minuti di partita, il sudcoreano Hyeon Chung. Domani Cecchinato troverà dall’altra parte della rete il serbo Novak Djokovic.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2018 12:15