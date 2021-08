Tennis, Sinner al terzo turno di Washington

Dopo alcuni risultati no arrivano buone nuove da Jannik Sinner che avanza all’ATP 500 di Washington.

L’altoatesino ha raggiunto il terzo turno dopo aver battuto il finlandese Emil Ruusuvuori 6-2 6-4. Sinner, testa di serie numero 5, dopo aver avuto un bye al primo turno ha vinto nella notte e ora dovrà a affrontare Sebastian Korda.

L’americano, in questo torneo, è anche il suo compagno di doppio. Buon rientro anche per Nadal che ha battuto Jack Sock per 6-2 4-6 7-6.

OMNISPORT | 05-08-2021 06:27