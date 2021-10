Tennis, Sinner continua la corsa alle Finals: battuto Opelka

27-10-2021 15:29

Nessuna difficoltà per Jannik Sinner che vince per 6 – 4, 6 – 2, la partita d’esordio del torneo di Vienna. L’altoatesino, reduce dalla vittoria dell’ATP di Anversa (suo quarto torneo dell’anno) riparte la sua rincorsa alle Finals di Torino.

Nessuna difficoltà oggi in campo contro lo statunitense Opelka, tra l’altro compagno di doppio nel torneo vinto ad Atlanta. Altre buone notizie in chiave azzurra, arrivano sempre da Vienna, con la vittoria di Sonego che ha battuto Dominik Koepfer per 6-4 6-3 e ora se la vedrà con Casper Ruud.

