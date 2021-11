Tennis, Sinner: "Ho sempre creduto nelle mie possibilità"

17-11-2021 11:27

Jannik Sinner, ieri sera 16 novembre, ha incantato il pubblico di Torino che il suo esordio da sogno alle ATP Finals. La sua vittoria contro Hubert Hurkacz ha convinto e ha fatto divertire il pubblico.

In conferenza stampa così Sinner ha parlato delle emozioni di questo debutto: “Sono uscito in campo per dare il massimo, ovviamente sentivo un po’ di pressione, soprattutto all’inizio ma giocare in Italia è speciale”.

E poi: “Mi piacciono le condizioni del campo, è molto simile a quelle delle NextGen Finals che ho vinto due anni fa, ora il mio obiettivo è giocare una gran bella gara contro Daniil Medvedev e so che dovrò dare il massimo se voglio avere qualche chance contro di lui”

OMNISPORT