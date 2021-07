Tennis, Sinner nello stesso periodo di Tokyo iscritto a un altro torneo

Jannik Sinner, uscito prematuramente dal tabellone di Wimbledon ora si prepara al proseguimento di stagione.

In vista c’è anche un obiettivo chiamato Tokyo visto che l’altoatesino è uno degli azzurri che faranno parte della spedizione in Giappone. I più attenti hanno però notato come il giovane tennista sia iscritto anche al torneo ATP di Atlanta.

Il torneo si svolge proprio nelle stesse date di Tokyo cosa che ha destato parecchie perplessità. In realtà non è nemmeno l’unico tennista iscritto al torneo di quelli che andranno a Tokyo 2020.

Probabilmente però è stata fatta preventivamente visto che fino all’ultimo si è temuto che l’Olimpiade non si svolgesse regolarmente.

