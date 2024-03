Tennis: Sinner supera O'Connell, vola ai quarti a Miami

Soffre, ma poi vince 6-4 6-3: Fuori Arnaldi e Musetti.

27-03-2024 18:31

A Miami si soffre, ma Jannik Sinner sa sempre come farsi strada. Il tennista azzurro avanza ai

quarti del Masters 1000 in Florida: in un match un po’ complicato e dopo un avvio non da Sinner, l’altoatesino ha superato l’australiano Christopher O’Connell (n.66) in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti e accede ai quarti dei Masters 1000 di Miami. Per lo spagnolo numero due al mondo sono stati sufficienti due set, vinti 6-3, 6-3.