Tennis: torneo di Monaco, Cecchinato in semifinale

Altra buona notizia per il tennis azzurro. Marco Cecchinato vola in semifinale al “BMW Open”, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera.

Il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha battuto in rimonta per 1-6 7-5 7-5, dopo due ore e 23 minuti di battaglia ed un match-point annullato l’ungherese Marton Fucsovics.

Cecchinato domani si gioca l’accesso alla finale con il vincente del match tra il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev e il cileno Cristian Garin.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 16:15