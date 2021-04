Tennis, troppo Tsitsipas per Sinner

Nulla da fare per Jannik Sinner, il percorso dell’azzurro a Barcellona si ferma “solo” alle semifinali.

L’italiano poco o nulla può contro Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore del Masters 1000 di Montecarlo. Il greco è semplicemente più forte e elimina l’azzurro con un doppio 6 – 3.

Per il greco si tratta del del nono successo consecutivo: da lunedì, comunque Sinner (che rivedremo al torneo di Madrid e non a quello di Monaco) sarà numero 18 al mondo, nuovo best ranking.

OMNISPORT | 24-04-2021 15:27