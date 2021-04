Tennis, Tsitsipas svela chi è i giocatore più divertente del circuito

Stefanos Tsitsipas è uscito sconfitto dalla finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il greco si è arreso in tre set alla battaglia contro Rafael Nadal.

Il giocatore, reduce dalla vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, ha risposto ad alcune curiose domande nel corso di una conferenza stampa con alcuni bambini. Alla domanda su chi fosse il giocatore più divertente, ha detto.

“Roger Federer ha un ottimo senso dell’umorismo, ma non me lo aspettavo ma trova delle battute veramente buone!”. I due, in passato si sono affontati quattro volte con due vittorie a testa.

OMNISPORT | 26-04-2021 21:18