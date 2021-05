Tennis, tutta l'amarezza di Sinner dopo il k.o di Lione

Con un post su Instagram, Jannik Sinner ha espresso tutta la sua amarezza per il k.o di ieri, a Lione con Arthur Rinderknech (6-7 6-2 7-5). L’azzurro non è apparso al top della forma fisica, condizionato come già successo in altri tornei dall’allergia al polline.

L’altoatetesino ora si concentra al Roland Garros: l’anno scorso arrivò ai quarti battendo agli ottavi anche il tedesco Alexander Zverev.

“Non è stata la performance migliore la mia ieri. Non ho trovato le soluzioni al gioco del mio avversario. È stato un passo indietro nel mio gioco, ma questo è il tennis. Ora è necessario prepararsi al meglio per l’obiettivo principale, il Roland Garros”.

OMNISPORT | 21-05-2021 18:17