(ANSA) – ROMA, 4 SET – Anastasija Sevastova è la prima semifinalista del singolare femminile degli Us Open, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La tennista lettone, n.19 del seeding, ha superato in due set la statunitense Sloane Stephens, terza favorita del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 25′ di gioco. In semifinale affronterà la vincente tra Serena Williams e Karolina Pliskova.

VIRGILIO SPORT | 04-09-2018 20:48