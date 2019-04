Tensione a Pesaro, Murray finisce al pronto soccorso

Non si può dire che manchi vivacità agli allenamenti della Vuelle, sempre belli carichi da quando è arrivato Boniciolli, racconta il ‘Resto del Carlino’.

"Giovedì pomeriggio, però, son volate scintille fra Lyons e Murray: ad avere la peggio è stato Lamond, finito al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati dei punti di sutura vicino al labbro per il colpo subìto. Venerdì Murray non era in palestra, è rimasto a casa a riposo. Chi era presente alla Celletta racconta che non si può parlare proprio di uno scontro fortuito – cose che possono capitare quando si gioca la partitella cinque contro cinque – dato che i due si stavano punzecchiando da un po’ e alla fine il play ha chiuso la contesa a modo suo. Non edificante come scena".

