Tensione in Yamaha, il parere di Valentino Rossi

La gara di Brno potrebbe essere l'ultima di Ramon Forcada in Yamaha. La tensione tra il capotecnico di Viñales e il centauro spagnolo è esplosa in tutta la sua forza durante le terze prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca quando Maverick, escluso dalla Q2, ha applaudito ironicamente la sua squadra al rientro ai box.

La Yamaha ha già confermato che a fine stagione Forcada lascerà il team, ma l'ingegnere catalano ora sembra voler accelerare i tempi del divorzio: "E' stata la Yamaha a riferirmi la decisione, il pilota non mi ha detto assolutamente nulla, non una sola parola, Yamaha mi ha detto giorni fa che c’era una possibilità e stiamo cercando di trovare una soluzione", si è rammaricato Forcada. "Sono stato in questa squadra 11 anni qui non è cambiato nulla, quello che cambia è che ogni pilota ha i propri bisogni o desideri. Proverò a fare vincere la moto fino all’ultima gara che sarò con lui, non so quando sarà, perché le cose stanno come stanno".

Questo il parere di Valentino Rossi sulla vicenda: "Premesso che non so nulla di particolare, immagino che non sia facile instaurare un bel clima nel box quando i rapporti personali non sono sereni. Sia Vinales che Forcada sono dei professionisti e daranno comunque il massimo da qui a Valencia", le parole riportate da Movistar Tv.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 10:35