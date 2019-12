Tensione Juventus: il litigio tra i compagni fa il giro del web

Se due indizi non bastano per produrre la classica prova, quando si tratta della Juventus, storicamente la società italiana più brava nel contenere i danni delle polemiche interne, si potrebbe anche fare un’eccezione. Oltre alla prima sconfitta stagionale sul campo della Lazio, infatti, per i bianconeri di Maurizio Sarri la notte dell’Olimpico ha portato lo screzio tra Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci al momento dell’espulsione del colombiano.

Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi secondi: minuto 69, la svolta della partita. L’esterno della Juventus abbatte Lazzari lanciato a rete, l’arbitro Fabbri opta per l’ammonizione, ma poi, richiamato dal Var, estrae il rosso per Cuadrado. Una decisione accettata dalla panchina dei campioni d’Italia e anche dai giocatori in campo, tranne che dal diretto interessato che non la prende bene e vuole andare a protestare con l’arbitro, venendo però stoppato a muso duro dal capitan Bonucci.

Tra i due c’è anche un fugace contatto fisico, figlio della tensione del momento, ma anche del momento poco felice attraversato dalla Juventus a livello di gioco e risultati, a dispetto dell’ottima marcia in Champions e del secondo posto in campionato solo a -2 dall’Inter.

Fatto sta che Maurizio Sarri non è riuscito a portare la calma e che a poco è servito anche l’intervento in campo di Miralem Pjanic che ha provato a dividere i litiganti. Cuadrado si è poi arreso a lasciare il campo, la Juventus ha perso e bisognerà ora capire eventuali provvedimenti da parte della società.

Il tutto 20 giorni dopo la polemica uscita di Cristiano Ronaldo nella partita contro il Milan: avvicendato da Dybala il portoghese si è lamentato con Sarri per poi infilare il tunnel degli spogliatoi e lasciare lo stadio prima della fine della partita, senza però venire multato. Sarà lo stesso anche per lo screzio tra compagni?



SPORTAL.IT | 09-12-2019 11:52