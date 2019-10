Tensione Napoli, in Champions Ancelotti esclude un altro big

La vittoria sul Verona in campionato ha riportato il sereno in casa Napoli, ma solo sul fronte che riguarda la classifica grazie ai due punti guadagnati su Atalanta e Lazio, rivali per un posto nella prossima Champions League. In realtà in casa azzurra, a partire dal presidente De Laurentiis fino a Carlo Ancelotti, si guarda ancora al primo posto, distante sei punti.

Tuttavia se i tifosi riflettono sui punti persi in campionato contro il Cagliari e in Champions contro il Genk, l’ambiente è turbato anche da alcuni episodi extra-campo che denunciano una qual certa tensione interna. E allora, dopo il ‘caso Insigne‘, escluso a sorpresa dalla partita contro il Genk, ecco che un’analoga situazione sta riguardando un’altra colonna delle ultime stagioni come Faouzi Ghoulam.

In Belgio Insigne era rimasto a guardare per scelta tecnica, come dichiarato esplicitamente da Ancelotti. Il caso era poi divampato attraverso le dichiarazioni di uno dei fratelli del giocatore, critico verso l’allenatore, prima che il successivo ritorno in squadra del capitano spegnesse l’”incendio”, riacceso però dalle parole del presidente De Laurentiis che ha esortato Insigne a “capire da solo cosa vuole fare da grande”.

Presidente che era stato poco conciliante anche nei confronti di Callejon e Mertens, divisi tra il rinnovo e un’esperienza in Cina, ma adesso, alla vigilia di un’altra importante gara di Champions contro il Salisburgo ecco l’esclusione eccellente dai convocati di Ghoulam.

L’esterno algerino è rimasto a casa insieme a Hysaj, Maksimovic e Mario Rui, tutti infortunati. Per Ghoulam, invece, le ragioni sono tecniche. Come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, Ancelotti non è soddisfatto del rendimento in allenamento del giocatore. Ecco spiegate allora l’esclusione dalla partita contro il Verona, gara in cui a sinistra ha giocato l’adattato Di Lorenzo, e la mancata convocazione per la gara in Austria.

Due anni dopo il gravissimo infortunio al ginocchio, seguito a pochi mesi di distanza dalla rottura della rotula, Ghoulam sembra quindi essere ancora lontano dai livelli che lo avevano portato a primeggiare in Europa nel ruolo sotto la gestione Sarri. La speranza dei tifosi è che insieme al rendimento migliori rapidamente anche il rapporto con Ancelotti, che ha dimostrato ancora una volta di non guadare in faccia a nessuno per il bene della squadra.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 14:40