Tensione Roma, Gasperini in silenzio: il retroscena e cosa è successo negli spogliatoi

La vittoria di misura contro il Lecce non scaccia la crisi in casa Roma: Gasperini, dal silenzio assordante davanti alle telecamere allo sfogo negli spogliatoi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Nonostante la vittoria di misura contro il Lecce, prosegue il momento difficile della Roma. Tutto è nato dal gol allo scadere nello scontro diretto contro la Juve. Con il gol di Gatti che ha decretato il 3-3 finale, i giallorossi hanno visto passarsi davanti il potenziale +7, che avrebbe ipotecato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Così non è stato e da lì è iniziato il tracollo, prima la sconfitta nell’altro scontro diretto contro il Como, tra le polemiche per l’espulsione dubbia di Wesley. Poi l’eliminazione per mano del Bologna in Europa League, che avrebbe potuto rappresentare un percorso alternativo di qualificazione alla UCL. Ora i giallorossi sono tornati ad agganciare la Juve al quinto posto, con il Como a +3 da entrambe. La vittoria dell’Olimpico contro il Lecce però non sembra aver scacciato i malumori all’interno dello spogliatoio.

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Gasperini, il silenzio assordante dopo Roma-Lecce

La tensione di Gian Piero Gasperini potrebbe essere stata scaturita già da venerdì, quando c’è stato un confronto dopo l’eliminazione dall’Europa League con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il direttore sportivo Ricky Massara. L’allenatore, dopo la partita di domenica all’Olimpico, ha deciso di non parlare in conferenza stampa e davanti alle tv. Il club ha giustificato ufficialmente la sua assenza con un’indisposizione e un calo della voce.

Ma altre fonti, come si legge sulla Gazzetta, riportano che la voce di Gasperini sia rimbombata per bene negli spogliatoi dell’Olimpico. La rabbia dell’allenatore per l’ultimo periodo è ancora forte, tutto sta nel capire per quanto durerà e quale sia l’antidoto per farla passare. Il messaggio era arrivato chiaro e forte anche dalla Curva Sud, che prima della partita ha esposto uno striscione che recitava: “Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento. Ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete”. Dunque una richiesta di reazione emotiva prima di tutto, che è parzialmente arrivata.

Gli sfoghi di Gasperini

Gasperini lascia lo stadio senza parlare ancora una volta contro il Lecce. Anche nella gara d’andata, l’allenatore della Roma non aveva parlato alle tv e in conferenza stampa, quella volta per il mercato invernale non ritenuto all’altezza fino a quel momento. Sicuramente non è il primo sfogo di Gasperini da quando è alla Roma. Stavolta però ha deciso di farlo rimanere interno. La comunicazione spesso aggressiva è una sua caratteristica da quando ha iniziato il suo percorso da allenatore, e visti i risultati sembra funzionare.

Da quando è nella Capitale, l’allenatore più di una volta, soprattutto nel periodo del mercato invernale, ha alzato la voce per richiedere con forza i rinforzi che stentavano ad arrivare. Dai vari Sancho e Fabio Silva in estate, fino a Raspadori e Zirkzee a gennaio. L’acquisto di Malen ha certamente messo una toppa tra allenatore e dirigenza visto il rendimento dell’attaccante tanto bramava Gasperini. Ma l’olandese da solo sembra non bastare, visti i risultati recenti che hanno riportato una certa aria frizzante dalle parti di Trigoria, e non di quelle buone.

Roma, la Champions è ancora possibile

Nonostante tutti i malumori e le delusioni comprensibili dopo l’ultimo periodo, la qualificazione alla prossima Champions League per la Roma rimane più che fattibile. Il quarto posto è a “soli” tre punti a otto giornate dalla fine con 24 punti ancora disponibili. Visti i continui capovolgimenti e i cambiamenti di inerzie che ha avuto questo campionato, specialmente in quella zona di classifica, tutto è ancora possibile.

Ora tutte e tre le concorrenti sono rimaste con solamente il campionato da giocare. I giallorossi nella prossima sfida però saranno attesi dalla capolista Inter a San Siro nel big match della 31esima giornata di campionato.