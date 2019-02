Tensioni all'Inter, Marotta dà l'ultimatum a Spalletti

Giorni carichi di tensione all'Inter dopo l'ultima serie di partite negative: dopo la scena muta con il Sassuolo in casa è arrivata la sconfitta contro il Torino in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Lazio. I nerazzurri hanno smarrito la via del gol (nelle ultime tre partite a segno solo una volta su rigore Icardi) e del gioco che incominciava ad intravedersi nelle ultime settimane del 2018.

Secondo indiscrezioni in arrivo da Milano c'è stato un vertice notturno tra il tecnico Luciano Spalletti e i dirigenti nerazzurri dopo il ko ai rigori con i bianconcelesti, in cui Beppe Marotta avrebbe lanciato una sorta di ultimatum al mister di Certaldo. Saranno fondamentali per risollevarsi i prossimi tre match con Bologna, Parma e Rapid Vienna: se la situazione dovesse precipitare (e il quarto posto vacillare), l'allenatore toscano potrebbe essere defenestrato subito per fare posto a un traghettatore in attesa di Antonio Conte a giugno.

E' infatti complicato l'arrivo immediato del mister leccese, ancora alle prese con una causa in corso con il Chelsea (a cui chiede un maxi risarcimento). Conte è stato avvistato a Milano negli scorsi giorni, ma dal suo entourage assicurano che si trovasse lì per "l’acquisto di un divano indicato dalla moglie", riporta la Gazzetta dello Sport. Sempre più rarefatte le ipotesi di un ritorno di Mourinho e dell'arrivo di Simeone, che sta per rinnovare con l'Atletico.

Sulla questione allenatore si è espresso anche l'ex patron Massimo Moratti: "È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 10:55