Teodosic: "Ecco perché sono qui"

Milos Teodosic ha parlato con il Corriere di Bologna spiegando perché abbia scelto la Virtus preferendola a numerosi altri club di prestigio: "Sono venuto qui per riportarla dove era abituata e per Sasha Djordjevic, il suo coach" ha raccontato, facendo capire che il connazionale si è rivelato decisivo nella trattativa.

"Ci stiamo ancora conoscendo – ha aggiunto -. Il gruppo è ottimo e la cosa più importante è capirsi sempre meglio settimana dopo settimana. Questo primo posto al di là di farci contenti non significa nulla. Non è adesso il momento in cui guardare la classifica".

I bianconeri sono a punteggio pieno in campionato: l'ultimo successo è arrivato a Brescia.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 09:43