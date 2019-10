Teotino a Conte: che abbaglio hai preso

L’Inter ha perso il comando della classifica dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus nel Derby d’Italia e come sempre accade i detrattori non perdono occasione per criticare una squadra che fin qui aveva fatto percorso netto. Il gap con la Vecchia Signora c’è ancora, si è visto, ma molti hanno puntato il dito contro l’allenatore Antonio Conte per alcune scelte fatte, non tanto nello scorso weekend ma in passato.

La fascia della discordia – A rimproverarlo è il giornalista Gianfranco Teotino, che parlando a Radio Sportiva lo ha bacchettato per la scelta fatta riguardo l’austriaco Lazaro: “Conte ha voluto Lazaro ma forse si sta accorgendo che fa fatica a fare tutta la fascia. Non è un caso che sulla destra, in questo momento, si alternino principalmente Candreva e D’Ambrosio”.

Mal consigliato – Secondo Teotino l’errore tattico nei confronti dell’ex Herta Berlino nasce a monte: “Lazaro è stato rallentato da un infortunio, ma la sua storia è comunque strana, è stato seguito molto dagli osservatori dell’Inter, che lo avevano presentato a Conte come giocatore molto offensivo”. In effetti il calciatore fin qui si è visto veramente poco e sta in parte tradendo quelle che erano le aspettative su di lui.

Occhi al futuro – Mentre arrivano buone notizie in quanto per Godin non è grave l’infortunio in casa nerazzurra si pensa a riprendere la marcia in campionato e Champions League e a tal proposito Teotino afferma: “In ChampionsLeague sarebbe già un grande risultato passare il girone, mentre in campionato la Juventus ha dimostrato di essere ancora un passo e mezzo avanti. La bravura di Conte, però, è tenere sempre la tensione alta”.

SPORTEVAI | 08-10-2019 11:26