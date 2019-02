Teotino: “Ecco qual è stato l’errore di Allegri” 

Nonostante il 2-0 del Wanda Metropolitano, la Juventus può ancora eliminare l’Atletico Madrid e raggiungere i quarti di finale di Champions League. Questa l’opinione di Gianfranco Teotino, che intervistato da Radio Sportiva ha dichiarato di credere nelle possibilità dei bianconeri di ribaltare il confronto con i Colchoneros e continuare la loro avventura in Europa. Secondo il giornalista, la statistica che vede l’Atletico sempre in grado di qualificarsi in Champions dopo una vittoria per 2-0 nell’andata di una doppia sfida ad eliminazione diretta non ha valore. “Nonostante i precedenti non è ancora sicuro che andrà fuori – ha spiegato Teotino -. Le partite di Champions League hanno una bellezza che sfugge alle regole, e se con l’Atletico la partita esce dai canoni della normalità, la Juventus può farcela”.

L’ERRORE DI MAX. Teotino non s’è limitato a incoraggiare i bianconeri, ma analizzando la stagione della Juventus non s’è risparmiato dal criticare Massimiliano Allegri, colpevole a suo dire di non aver saputo aggiungere qualcosa in più alla qualità dell’organico a disposizione. “Capisco chi critica Allegri – ha continuato l’opinionista – . Secondo me si è fidato troppo di Cristiano Ronaldo e della rosa a disposizione, senza dare quel qualcosa in più che in Europa serve”. Una critica, questa, che accomuna il fronte dei detrattori del tecnico livornese e di chi sogna un nuovo allenatore per la Juventus.

BRAVO RINO. Parlando di allenatori, Teotino ha invece elogiato il lavoro di Rino Gattuso al Milan. “Mi ha sorpreso positivamente perché sta dando un gioco, un organizzazione difensiva di primissimo livello ed una capacità di possesso palla. Inoltre fa un gioco che esalta la prima punta”.

SPORTEVAI | 28-02-2019 10:53