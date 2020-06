Teotino: "Il nome giusto per l'Inter è in Premier”

Per l’Inter la sostituzione di Lautaro Martinez sta diventando un problema sempre più grande giorno dopo giorno. Nelle ultime settimane tutte le piste battute dall’a.d. Beppe Marotta sono lentamente sfumate: prima Timo Werner, poi Dries Mertens e infine Edinson Cavani hanno detto no all’Inter, che ora potrebbe puntare su Aubameyang o Andrea Belotti.

Per Teotino è Gabriel Jesus la soluzione per l’attacco dell’Inter

Per Gianfranco Teotino, però, i nerazzurri dovrebbero guardare altrove per trovare il giocatore adatto da affiancare a Romelu Lukaku. In particolare, in casa del Manchester City. A Radio Sportiva, il giornalista ha infatti indicato un giocatore dei Citizens come l’acquisto ideale per l’attacco nerazzurro.

“L’Inter deve cercare di non cedere Lautaro Martinez se non alla cifra di 110 milioni fissati dalla clausola – ha dichiarato Teotino -. In caso di cessione, Gabriel Jesus potrebbe essere un rimpiazzo all’altezza, anche se dubito che il City possa privarsene”.

L’attaccante brasiliano, 23 anni, ha ancora un contratto piuttosto lungo con il City (scadenza nel 2023), ma guadagna poco rispetto al suo valore e a quelli che sono gli standard della Premier League: 5 milioni di euro l’anno.

Con la prospettiva di un aumento d’ingaggio importante, ma ancora nei parametri della società, l’Inter può dunque pensare quantomeno di tentare Gabriel Jesus, giocatore che tecnicamente si affiancherebbe alla perfezione a Lukaku.

Conte “assolto” per l’eliminazione dalla Coppa Italia

Quanto all’eliminazione dalla Coppa Italia, Teotino invece ha “graziato” Antonio Conte. “Le critiche sono ingiustificate – ha dichiarato il giornalista – perché l’Inter ha giocato un buon primo tempo e meritava di più, però l’eliminazione non è discutibile. L’unico problema è che nel momento in cui si deve vedere il salto di qualità, l’Inter non va”.

