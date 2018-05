Teppisti in azione contro il Giro d'Italia

Un gruppo di teppisti si è mezzo in azione nella notte per sabotare il Giro d’Italia.

Vetri e olio sono stati sparsi lungo il percorso della penultima tappa della corsa che porterà i corridori da Susa a Cervinia. Inoltre a La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, all'altezza della località Truc di Mola, è stato versato dell'olio da motore sull'asfalto, su un tratto di circa 200 metri.

I carabinieri, che hanno subito iniziato le procedure per la ripulitura delle strade, stanno indagando con la Questura di Torino per individuare i responsabili di quanto raccontando in precedenza e non solo: anche a Villardora, in una rotonda, sono stati sparsi dei vetri.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 12:15