Ternana a rischio fallimento, i tifosi non mollano e aspettano la svolta: sold out col Perugia, lunedì il D-day

Dalla difficile situazione societaria alle continue bordate del Sindaco di Terni, fino alle questioni di campo: domani si gioca il sentitissimo derby tra Fere e Grifo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dal rischio fallimento alla partita più attesa dell’anno. C’è tutto nella vigilia del derby tra Ternana e Perugia, con le Fere che vivono uno dei momenti più difficili della loro storia recente. La delicata situazione societaria, avvolta da una nube di incertezza, continua a preoccupare i tifosi rossoverdi, al termine di una settimana in cui è stato piuttosto complicato parlare di calcio giocato. Dalle dichiarazioni del Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, al silenzio assordante della famiglia Rizzo, che non sembra intenzionata a portare avanti la gestione del club umbro. E intanto, domani, al “Liberati” va in scena la gara più sentita dalla piazza.

Ternana a rischio fallimento, Bandecchi: “Nessuna rassicurazione”

Ternana nel caos. In attesa della cruciale assemblea dei soci in programma fra due giorni, lunedì 13 aprile, la società rossoverde continua a vivere un momento di assoluta incertezza. Dal discorso “stadio-clinica” alla necessità di un aumento di capitale che possa consentire alle Fere di chiudere la stagione e, soprattutto, di non vedere sparire logo e denominazione.

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Del resto, se venisse confermato che i debiti sono superiori al capitale sociale, l’aumento di capitale andrebbe ratificato dall’assemblea di lunedì con la massima urgenza. In caso contrario, due le opzioni sul tavolo: dichiarazione dello stato di crisi aziendale o avviare la procedura di liquidazione giudiziale. Se si concretizzasse quest’ultima fattispecie, scatterebbe il fallimento della società umbra. Poi, il 16 aprile è fissata la scadenza federale per il pagamento degli stipendi dell’ultimo bimestre.

“Non abbiamo ricevuto alcuna rassicurazione – ha dichiarato il Sindaco Bandecchi nelle ultime ore, come riportato da LaCasadiC.com -. Un mio dirigente, Ranucci, mi ha comunicato poco fa che i Rizzo hanno rifiutato l’offerta di versare 3 milioni di euro nelle casse della Ternana e poi andarsene per far subentrare un’altra cordata, che avrebbe evidentemente portato avanti il club. Loro hanno detto no, e due di questi tre milioni di euro erano quelli che devono restituire a me”.

Bandecchi durissimo con la famiglia Rizzo: “Se faranno fallire la Ternana, avranno la massima colpa”

Durissimo l’attacco del Sindaco Stefano Bandecchi nei confronti della famiglia Rizzo, a pochi passi dal derby tra Ternana e Perugia: “La famiglia Rizzo deve capire ciò che sta facendo, e per farlo ha ancora a disposizione tutto il pomeriggio di venerdì, sabato, domenica e lunedì fino alle ore 18. Secondo me farebbero bene a fare le loro riflessioni, altrimenti si prenderanno le conseguenze di un’amministrazione che era stata informata, ancora il 15 settembre, di dover pagare 14,4 milioni di debiti più 8-10 milioni per la partecipazione al campionato attuale. Ne hanno messi 5 scarsi, non hanno alcuna giustificazione: hanno amministrato la Ternana e se la faranno fallire avranno la massima colpa“, ha sottolineato il primo cittadino ternano senza troppi giri di parole.

L’appello dei tifosi della Ternana

C’è chi non molla. Come sempre i tifosi, sempre in prima linea per il loro grande amore. I ternani, popolo fiero, non hanno nessuna intenzione di alzare bandiera bianca, figuriamoci alla vigilia di un derby con il rivale di sempre. “Nonostante tutto è ancora tempo di pensare al campo…”, parola del Centro coordinamento Ternana club.

“È purtroppo vero che tra il 13 e il 16 aprile, per l’ennesima volta si deciderà tantissimo del futuro della nostra Ternana fuori dal rettangolo verde, – si legge nella nota ufficiale diffusa dal CCTC – ma domenica c’è la madre di tutte le partite, da VINCERE, e poi le altre fino a fine stagione da giocare al massimo delle nostre possibilità, e il dovere di noi tifosi è solo quello di esserci, come si sta vicino ad un proprio caro che amiamo nel suo momento di più grande difficoltà, fino in fondo, fino alla fine”.

E ancora: “Poi verrà il tempo delle spiegazioni e dei chiarimenti per chi (tutti compresi, nessuno escluso) sta’ giocando a chi ce l’ha più duro, sulla pelle di noi tifosi, tutti indistintamente. Fare a gara ad incolpare uno piuttosto che un altro non ha mai, e mai lo farà, portato a nessun risultato e soprattutto mai ci darà quello che ci spetta; una società solida e una città rispettata. Anche troppi pseudo tifosi non hanno di meglio da fare che accapigliarsi e vomitare fango contro questo e contro quello e dividersi su tutto; lo slogan “meglio l’eccellenza di questa dirigenza” non ci è mai appartenuto e mai ci apparterrà, dobbiamo invece fare del tutto tutti, per salvare il salvabile. Quindi domenica tutti presenti, solo per la maglia e la dignità della città, fosse pure con le lacrime agli occhi, ma a schiena dritta e testa alta e con “rabbia furiosa” contro i nostri nemici di sempre. Il CCTC è e resterà sempre questo. Sempre, ovunque Forza Fere!“.

Ternana-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Tra campo e beghe societarie, cresce l’attesa per Ternana-Perugia. Sarà partita vera, nonostante tutto. Come ogni derby che si rispetti. Fere e Grifo a confronto, a partire dalle ore 12:30 di domani. La partita del “Liberati” sarà trasmessa in diretta tv, come di consueto, sui canali Sky Sport e live su Now, la cui applicazione è attiva su ogni moderna smart tv e nell’apposita sezione della Home di SkyQ, nonché su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, previo abbonamento.

3-5-2 per la Ternana, ottava in classifica con 44 punti all’attivo, 4-3-1-2 per il Perugia, quattordicesimo a quota 36 e alla ricerca di punti salvezza. Ci si gioca tanto, forse tutto. I punti e l’onore, più di sempre.

Ecco le probabili formazioni di Ternana-Perugia:

TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Kerrigan, McJannet, Majer, Garetto, Ndrecka; Dubickas, Pettinari. All. Fazio

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Megalaitis, Ladinetti, Tumbarello; Verre; Nepi, Montevago. All. Tedesco