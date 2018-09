Ternana: "Situazione deplorevole"

Il presidente della Ternana Stefano Ranucci in un comunicato si esprime sulla decisione del tribunale del Coni di ritenere inammissibili i ricorsi e confermare la serie B a 19 club: "Sono prima di tutto dispiaciuto per la nostra tifoseria, perché non siamo riusciti a portare a casa il risultato che tutti noi avremmo desiderato. Mi viene da dire non per colpa nostra ma per una situazione a mio avviso veramente deplorevole che evidentemente in questa nazione sta prendendo il sopravvento".

"Per quanto riguarda le cause in Tribunale, non sono finite: andranno sicuramente avanti, abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di individuare tutto ciò che è possibile per ricorrere nei confronti di questa sentenza: a questo punto le cause avranno uno scopo diverso rispetto a prima".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 08:25