La Ternana ha battuto per 3-1 il Parma in una partita valida per la quinta giornata di Serie B. I padroni di casa si sono imposti allo stadio Liberati grazie alle reti di Sorensen, Defendi e Falletti, mentre ai gialloblu non è bastato Benedyczak. Serata amara anche per Gigi Buffon, entrato al 69′ al posto dell’infortunato Colombi subisce la seconda e la terza rete.

In classifica la Ternana sale a quota 4 punti, il Parma è undicesimo a 7.

OMNISPORT | 22-09-2021 20:42